 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине заявили о росте числа фиктивных браков для выезда за границу

Погранслужба Украины: мужчины чаще идут на брак с инвалидами для выезда за рубеж
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Мужчины призывного возраста на Украине стали чаще заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными для выезда за границу.

Об этом сообщил представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы страны Игорь Матвийчук на брифинге, трансляция которого шла в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Также наблюдается рост числа случаев, когда такие мужчины выезжают из страны в качестве сопровождающих с людьми, имеющими инвалидность, сказал Матвийчук.

По его словам, каждый день западную границу Украины пересекают около 6 тыс. мужчин призывного возраста. Из них около 45% — это водители грузовиков. Вторая по численности категория — это сопровождающие инвалидов, они составляют около 15% таких мужчин, сказал он.

В погранслужбе Украины назвали среднее число уклонистов на границе
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлено военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну за некоторыми исключениями. На следующий день президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации.

Мужчины, у которых на иждивении находятся трое и более детей, имеют право покидать Украину в период военного положения (в том числе без них) при предъявлении подтверждающих документов. В частности, допускается предъявление свидетельства о заключении брака с матерью детей.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Пересекать границу также разрешено военнообязанным, имеющим жену с инвалидностью I, II, III группы.

Кроме них право выезжать за рубеж с Украины имеют:

  • работники железнодорожного транспорта;
  • спортсмены национальных сборных;
  • члены экипажей морских судов;
  • персонал воздушных судов;
  • определенные категории государственных служащих центральных органов исполнительной власти, но исключительно в служебных целях.

Также право на выезд по системе «Шлях» («Путь») имеют водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Для выезда требуются подтверждающие документы от государственных органов, организаций, отправителей или получателей грузов.

Теги
Украина фиктивные браки выезд за границу
Материалы по теме
Глава Минобороны Украины заявил о планах призывать уехавших за рубеж
Политика
В погранслужбе Украины назвали среднее число уклонистов на границе
Политика
Зеленский рассказал о просьбе военных мобилизовать 500 тыс. украинцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 17:37
Глава представительства ВОЗ в Москве сообщила о завершении миссии Общество, 18:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:51
Военная операция на Украине. Карта на 21 декабря Политика, 18:48
Вышел трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя Life, 18:44
Суд отменил приговор бывшему главному IT-специалисту Фонда соцстрахования Общество, 18:34
В Кремле второй год подряд не будут проводить новогодний прием Политика, 18:25
Криптопроекты в ходе эирдропов раздали $26 млрд «бесплатных денег» Крипто, 18:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ответный ядерный удар Политика, 18:24
На Украине заявили о росте числа фиктивных браков для выезда за границу Политика, 18:22
В Киеве обвинили Bild в искажении слов Умерова о сроках возврата Крыма Политика, 18:21
Как развивается в России партнерское финансирование Отрасли, 18:17
Посла России вызвали в МИД Узбекистана из-за слов Прилепина Политика, 18:04
В здании университета в центре Праги произошла стрельба Общество, 17:58
Bloomberg назвал самые доходные в мире акции Инвестиции, 17:55