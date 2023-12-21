Погранслужба Украины: мужчины чаще идут на брак с инвалидами для выезда за рубеж

На Украине заявили о росте числа фиктивных браков для выезда за границу

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Мужчины призывного возраста на Украине стали чаще заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными для выезда за границу.

Об этом сообщил представитель Западного регионального управления Государственной пограничной службы страны Игорь Матвийчук на брифинге, трансляция которого шла в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Также наблюдается рост числа случаев, когда такие мужчины выезжают из страны в качестве сопровождающих с людьми, имеющими инвалидность, сказал Матвийчук.

По его словам, каждый день западную границу Украины пересекают около 6 тыс. мужчин призывного возраста. Из них около 45% — это водители грузовиков. Вторая по численности категория — это сопровождающие инвалидов, они составляют около 15% таких мужчин, сказал он.

На Украине с 24 февраля 2022 года объявлено военное положение, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну за некоторыми исключениями. На следующий день президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации.

Мужчины, у которых на иждивении находятся трое и более детей, имеют право покидать Украину в период военного положения (в том числе без них) при предъявлении подтверждающих документов. В частности, допускается предъявление свидетельства о заключении брака с матерью детей.

Пересекать границу также разрешено военнообязанным, имеющим жену с инвалидностью I, II, III группы.

Кроме них право выезжать за рубеж с Украины имеют:

работники железнодорожного транспорта;

спортсмены национальных сборных;

члены экипажей морских судов;

персонал воздушных судов;

определенные категории государственных служащих центральных органов исполнительной власти, но исключительно в служебных целях.

Также право на выезд по системе «Шлях» («Путь») имеют водители, перевозящие гуманитарную помощь и важный медицинский груз. Для выезда требуются подтверждающие документы от государственных органов, организаций, отправителей или получателей грузов.