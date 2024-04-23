На Украине женщина получила 3 года за фиктивный брак для выезда за рубеж

Женщина вышла замуж за сына приятельницы, чтобы он смог выехать за рубеж, так как его супруга имеет инвалидность. Их задержали на границе. Женщина получила три года заключения с испытательным сроком один год

Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Во Львовской области женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в один год за фиктивный брак с военнообязанным, сообщает «Страна.ua».

Осужденная — инвалид третьей группы. Ее супруг по закону имел право выезда за границу.

По версии суда, женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы посодействовать его незаконной переправке через государственную границу. Она и ее супруг, молодой человек 2003 года рождения, были задержаны представителями Госпогранслужбы.

Женщина признала свою вину. По сделке с прокуратурой она освобождена от отбытия наказания на год.

Выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на Украине запрещен с 24 февраля 2022 года на период действия в стране военного положения. В числе тех, кому выезд разрешен, оказались лица младше и старше указанных возрастных планок; отцы трех и более несовершеннолетних детей; отцы детей с инвалидностью; отцы-одиночки; мужчины с инвалидностью I—III групп; супруги жен с инвалидностью; лица, получившие отсрочку или снятые с воинского учета по состоянию здоровья; водители-волонтеры, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для ВСУ; спортсмены; некоторые госслужащие и т.д., уточняет «РБК Украина».

Ранее «Страна» сообщала, что эти исключения стараются использовать те украинцы, которым выезд запрещен. Например, для получения права покинуть страну они заключают фиктивные браки с одинокими многодетными матерями или женщинами с инвалидностью.

В марте Госпогранслужба сообщила, пишет «Страна», что не пропустила на границе с Молдавией в Одесской области мужчину, который за три дня до этого женился на женщине с инвалидностью. Пограничники выяснили, что супруги почти не знали друг друга и даже назвали разные места совместного проживания. Кроме того, было установлено, что женщина в прошлом году уже была замужем, ее экс-супруг выехал в Молдавию и не вернулся на Украину.