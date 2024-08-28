У Павла Дурова закончился срок содержания под стражей

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Срок содержания Павла Дурова под стражей во Франции истек, сообщает BFMTV со ссылкой на неназванный источник. Он должен был закончиться позднее, но следственный судья прекратил содержание Дурова под стражей для возможного предъявления ему обвинения.

Следственный судья также распорядился о переводе основателя Telegram в суд.

На данный момент Дуров уже находится в суде. Ему должны либо предъявить обвинение, либо отпустить, сообщало AFP.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа заявила, что предпринимателя арестовали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений против «неназванного лица». Среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних и т. д. Дело против бизнесмена было открыто 8 июля.

Посольство России запросило обеспечить защиту прав Дурова и предоставить к нему консульский доступ. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркивал, что арест предпринимателя не является политическим решением. В Telegram отметили, что мессенджер соблюдает законы ЕС, а Дурову «нечего скрывать».