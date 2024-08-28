WSJ узнала о взломе телефона Дурова спецслужбами Франции и ОАЭ

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) взломали телефон предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников газеты, президент Франции Эмманюэль Макрон во время ланча с Дуровым в 2018 году предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но бизнесмен отказался. Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении Дурову французского гражданства, в итоге он получил французский паспорт в 2021 году.

В 2017 году, за год до ланча, Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова. В рамках операции ему взломали iPhone. Французские спецслужбы были «крайне обеспокоены» тем, что мессенджер использовали боевики террористической и запрещенной в России организации «Исламское государство». В частности, пишет WSJ, в Telegram вербовали новых членов группировки.

Дуров был задержан 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщили Le Figaro и AFP. Предположительно, спутницей Дурова была блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова.

Прокуратура Парижа заявила, что предпринимателя задержали в рамках расследования дела, которое содержит 12 обвинений против «неназванного лица». Среди них есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в торговле наркотиками и др. Срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.