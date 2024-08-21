В России появится еще одно казачье войско
Запорожское казачье войско планируется воссоздать на территории одноименного региона, указ об утверждении уставов казачьих обществ подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области. Это важный этап, который определяет возрождение <...> Запорожского казачества», — написал губернатор.
По его словам, казаки с первых дней принимают участие в военной операции на Украине, а Запорожское казачье войско Балицкий назвал одним из «традиционных оплотов российской государственности и хранителем традиционных общественных ценностей».
Губернатор добавил, что уже разработан проект указа, утверждающего положение о рабочей группе по делам казачества.
11 августа Балицкий заявил о переброске части подразделений аэроразведки и ударных беспилотников из Запорожской области в Курскую.
По словам губернатора, глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области также направился в Курскую область вместе с одним из подразделений.
Глава региона добавил, что Запорожская область готова принять семьи с детьми, вынужденно покинувшими Курскую область, на турбазах у побережья Азовского моря.
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