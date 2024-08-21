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Политика ,  
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В России появится еще одно казачье войско

Балицкий заявил о планах по воссозданию Запорожского казачьего войска
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Запорожское казачье войско планируется воссоздать на территории одноименного региона, указ об утверждении уставов казачьих обществ подписал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории Запорожской области. Это важный этап, который определяет возрождение <...> Запорожского казачества», — написал губернатор.

По его словам, казаки с первых дней принимают участие в военной операции на Украине, а Запорожское казачье войско Балицкий назвал одним из «традиционных оплотов российской государственности и хранителем традиционных общественных ценностей».

Губернатор добавил, что уже разработан проект указа, утверждающего положение о рабочей группе по делам казачества.

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11 августа Балицкий заявил о переброске части подразделений аэроразведки и ударных беспилотников из Запорожской области в Курскую.

По словам губернатора, глава комитета по обороне Законодательного собрания Запорожской области также направился в Курскую область вместе с одним из подразделений.

Глава региона добавил, что Запорожская область готова принять семьи с детьми, вынужденно покинувшими Курскую область, на турбазах у побережья Азовского моря.

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Евгений Балицкий Запорожская область казачество
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