Нассим Талеб увидел в словах Макрона о Дурове отражение Оруэлла

Нассим Талеб (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе мессенджера Telegram Павле Дурове нужно понимать в обратном значении, заявил экономист, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб на своей странице в X (Twitter).

«Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина», — отметил Талеб.

Так он отреагировал на слова Макрона о том, что Дурова задержали в рамках судебного расследования, а его дело — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент Франции подчеркнул, что его страна привержена «свободе высказывания мнений» и это «так и останется».

Джордж Оруэлл — британский писатель ХХ века. Наиболее известное произведение Оруэлла — роман-антиутопия «1984», в котором описывается общество, где за каждым гражданином постоянно ведут слежку. Партия власти в романе постулирует взаимоисключающие утверждения, такие как «война — это мир», «свобода — это рабство», «незнание — сила».

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.

В Кремле заявили о готовности оказать помощь основателю Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными.