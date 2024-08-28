 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Нассим Талеб увидел в словах Макрона о Дурове отражение Оруэлла

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Нассим Талеб
Нассим Талеб (Фото: Марина Круглякова / ТАСС)

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о создателе мессенджера Telegram Павле Дурове нужно понимать в обратном значении, заявил экономист, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб на своей странице в X (Twitter).

«Каждое написанное им слово должно быть истолковано наоборот. Это оруэлловщина», — отметил Талеб.

Так он отреагировал на слова Макрона о том, что Дурова задержали в рамках судебного расследования, а его дело — «это ни в коем случае не политическое решение». Президент Франции подчеркнул, что его страна привержена «свободе высказывания мнений» и это «так и останется».

Джордж Оруэлл — британский писатель ХХ века. Наиболее известное произведение Оруэлла — роман-антиутопия «1984», в котором описывается общество, где за каждым гражданином постоянно ведут слежку. Партия власти в романе постулирует взаимоисключающие утверждения, такие как «война — это мир», «свобода — это рабство», «незнание — сила».

WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 году
Политика
Эманюэль&nbsp;Макрон

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. По версии следствия, он был соучастником незаконной деятельности в мессенджере. Дурову предъявили 12 обвинений, включая соучастие в хранении и распространении детской порнографии и наркотиков, в мошенничестве и другие.

В Кремле заявили о готовности оказать помощь основателю Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предъявленные Дурову обвинения очень серьезными.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Павел Дуров Эмманюэль Макрон Нассим Талеб Франция Джордж Оруэлл
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 году
Политика
Лидер Ирана назвал Дурова несчастным после задержания
Политика
Захарова обвинила Париж в уничтожении ценностей после задержания Дурова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Песков назвал искажением реальности сообщения о давлении на срочниковПолитика, 13:09
Леброн Джеймс запретил сыну называть его отцом на площадкеСпорт, 13:02
Индекс Мосбиржи обвалился ниже 2700 пунктовИнвестиции, 12:58
Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»Политика, 12:56
Песков рассказал об итогах поездки главы МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭСПолитика, 12:54
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи измененийPro, 12:54
Кремль не увидел расширение перспектив для мира после переговоров с МодиПолитика, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций на границеПолитика, 12:44
Почему блокчейн не работает. Как часто происходят сбои у криптовалютКрипто, 12:43
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнице Pussy Riot Люсе ШтейнПолитика, 12:34
Кремль ответил на слова Трампа о Третьей мировой из-за Курской областиПолитика, 12:34
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Открытие Холдинга» БеляеваБизнес, 12:31
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 12:25
В больнице скончался пострадавший при атаке ВСУ на порт КавказПолитика, 12:22