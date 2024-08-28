Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS

Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS. Видео

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Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS рядом с Курской АЭС, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сбитый снаряд нашли в 5 км от атомной электростанции.

«Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.

Снаряд уничтожили на месте с помощью накладного заряда, отметили в Росгвардии.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

22 августа президент России Владимир Путин заявил о попытке Вооруженных сил Украины нанести удар по станции. Позднее на Курскую АЭС прибыл глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По итогам визита Гросси заявил об опасности «ядерного инцидента» в Курской области. По его словам, атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.