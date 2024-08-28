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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS. Видео

Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS
Сюжет
Военная операция на Украине

Росгвардия обезвредила сбитый рядом с Курской АЭС снаряд HIMARS. Видео
Video

Инженерно-разведывательная группа Росгвардии обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS рядом с Курской АЭС, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сбитый снаряд нашли в 5 км от атомной электростанции.

«Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили обломок ракеты, начиненный 180 неразорвавшимися поражающими элементами», — говорится в сообщении.

Снаряд уничтожили на месте с помощью накладного заряда, отметили в Росгвардии.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

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По итогам визита Гросси заявил об опасности «ядерного инцидента» в Курской области. По его словам, атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

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