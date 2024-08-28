Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбитая автомобилем под Саратовом самка лося погибла, сообщили в пресс-службе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Ранее источник в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что 23 августа автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1998 года рождения сбил лося рядом с селом Большая Каменка. По информации ТАСС и «Известий», машина зарегистрирована на бывшего депутата-коммуниста Валерия Рашкина.

«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщает:

животное (лось, самка, примерный возраст полтора года) погибло», — говорится в сообщении.

Ущерб от гибели животного в комитете оценили в 80 тыс. руб. Ведомство направит претензию в страховую компанию о возмещении вреда после получения материалов по аварии от ГИБДД. В комитете также отметили, что лось погиб в результате наезда автомобиля, принадлежащего местному отделению партии КПРФ.

В пресс-службе МВД по Саратовской области сообщили РБК, что передали материалы по ДТП в комитет охотничьего хозяйства. РБК направил запрос в пресс-службу КПРФ и к Валерию Рашкину.

Адвокат экс-депутата Госдумы Константин Лазарев уточнил, что Рашкина не было в машине, которая сбила лося. Кроме того, Baza сообщила, что всего в автомобиле были пять человек, но никого из членов семьи Рашкина. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.

В октябре 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Его автомобиль остановили сотрудники охотнадзора.

Бывшего депутата приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Рашкин также лишился поста главы столичного горкома КПРФ. В мае с него сняли судимость.