Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.
Сбитая автомобилем под Саратовом самка лося погибла, сообщили в пресс-службе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.
Ранее источник в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что 23 августа автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1998 года рождения сбил лося рядом с селом Большая Каменка. По информации ТАСС и «Известий», машина зарегистрирована на бывшего депутата-коммуниста Валерия Рашкина.
«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщает:
животное (лось, самка, примерный возраст полтора года) погибло», — говорится в сообщении.
Ущерб от гибели животного в комитете оценили в 80 тыс. руб. Ведомство направит претензию в страховую компанию о возмещении вреда после получения материалов по аварии от ГИБДД. В комитете также отметили, что лось погиб в результате наезда автомобиля, принадлежащего местному отделению партии КПРФ.
В пресс-службе МВД по Саратовской области сообщили РБК, что передали материалы по ДТП в комитет охотничьего хозяйства. РБК направил запрос в пресс-службу КПРФ и к Валерию Рашкину.
Адвокат экс-депутата Госдумы Константин Лазарев уточнил, что Рашкина не было в машине, которая сбила лося. Кроме того, Baza сообщила, что всего в автомобиле были пять человек, но никого из членов семьи Рашкина. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.
В октябре 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Его автомобиль остановили сотрудники охотнадзора.
Бывшего депутата приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Рашкин также лишился поста главы столичного горкома КПРФ. В мае с него сняли судимость.
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