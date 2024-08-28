 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Сбитая автомобилем под Саратовом самка лося погибла, сообщили в пресс-службе комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Ранее источник в силовых структурах сообщил «РИА Новости», что 23 августа автомобиль Lada Largus под управлением мужчины 1998 года рождения сбил лося рядом с селом Большая Каменка. По информации ТАСС и «Известий», машина зарегистрирована на бывшего депутата-коммуниста Валерия Рашкина.

«Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщает:
животное (лось, самка, примерный возраст полтора года) погибло», — говорится в сообщении.

Ущерб от гибели животного в комитете оценили в 80 тыс. руб. Ведомство направит претензию в страховую компанию о возмещении вреда после получения материалов по аварии от ГИБДД. В комитете также отметили, что лось погиб в результате наезда автомобиля, принадлежащего местному отделению партии КПРФ.

В пресс-службе МВД по Саратовской области сообщили РБК, что передали материалы по ДТП в комитет охотничьего хозяйства. РБК направил запрос в пресс-службу КПРФ и к Валерию Рашкину.

Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машине
Общество
Валерий Рашкин

Адвокат экс-депутата Госдумы Константин Лазарев уточнил, что Рашкина не было в машине, которая сбила лося. Кроме того, Baza сообщила, что всего в автомобиле были пять человек, но никого из членов семьи Рашкина. По данным телеграм-канала, машина принадлежит сыну экс-депутата.

В октябре 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Его автомобиль остановили сотрудники охотнадзора.

Бывшего депутата приговорили к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Депутатский мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Рашкин также лишился поста главы столичного горкома КПРФ. В мае с него сняли судимость.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Саратовская область Валерий Рашкин лось КПРФ
Материалы по теме
За рулем автомобиля, сбившего лося, был водитель 1998 года рождения
Общество
Автомобиль Рашкина сбил лося
Общество
Адвокат Рашкина сообщил, что экс-депутата не было в сбившей лося машине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
Гены, среда, триггеры и случайности: что делает нас такими, какие мы естьPro, 10:05
Бренд Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию товарных знаковБизнес, 10:02
Почему затягивается формирование нового состава ЕврокомиссииПолитика, 10:02
Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки в 2024 годуНедвижимость, 10:00
ФСБ сообщила о сорванном нападении на православную церковь в ИнгушетииПолитика, 09:53
Потерявший сознание во время матча уругвайский футболист умер в 27 летСпорт, 09:44
Захарова заявила об угрозе эскалации на Ближнем Востоке из-за СШАПолитика, 09:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Сколько будет стоить для бизнеса и сотрудников прогрессивная шкала НДФЛPro, 09:40
Сбитую автомобилем Рашкина под Саратовом лосиху оценили в ₽80 тыс.Общество, 09:38
Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской областиПолитика, 09:34
«Софтлайн» заявил о плане обанкротить строительное предприятие МинобороныТехнологии и медиа, 09:30
Вслед за Казанью ограничения ввели в аэропорту НижнекамскаОбщество, 09:20
Девелоперы России потеряли любой доступ к Autodesk: как теперь работатьPro, 09:09
Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в СамаруОбщество, 09:02