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Военная операция на Украине ,  
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Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-Первая

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские дроны атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор добавил, что в результате атаки дронов полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом был поврежден.

Информация о последствиях уточняется. По словам Гладкова, оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Накануне пять жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У двух пострадавших — мужчины и женщины — обнаружили сотрясение, их отпустили на амбулаторное лечение. Еще три женщины получили осколочные ранения, их направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В тот же день Гладков заявил, что ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области. По данным Минобороны, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой.

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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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