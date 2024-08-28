Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-Первая

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Украинские дроны атаковали село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Губернатор добавил, что в результате атаки дронов полностью сгорели два частных дома, надворная постройка и три автомобиля, еще один частный дом был поврежден.

Информация о последствиях уточняется. По словам Гладкова, оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны.

Накануне пять жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). У двух пострадавших — мужчины и женщины — обнаружили сотрясение, их отпустили на амбулаторное лечение. Еще три женщины получили осколочные ранения, их направили в городскую больницу № 2 Белгорода.

В тот же день Гладков заявил, что ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области. По данным Минобороны, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой.