Гладков назвал дату решения об отселении трех сел в Белгородской области

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Вопрос об отселении еще трех сел в Белгородской области оперштаб региона рассмотрит 28 августа, заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Завтра рассмотрим решение на оперативном штабе по отселению сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа», — сказал губернатор в видеообращении, подчеркнув, что ситуация в регионе остается «сложной».

Кроме того, въезд закрыли в село Вязовое Краснояружского района, такой режим там ввели с 27 августа.

Гладков подчеркнул, что через неделю начнут работать специальные комиссии, которые будут информировать жителей о порядке отселения и единовременных выплатах.

О планах закрыть въезд в вышеперечисленные населенные пункты Гладков сообщил накануне. Вопрос рассмотрели из-за сложной оперативной обстановки в регионе. С 23 июля местные власти ограничили въезд еще в 14 населенных пунктов из-за обстрелов.