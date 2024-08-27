Гладков сообщил о попытках прорыва ВСУ в Белгородской области

Украинские силы пытаются прорвать границу в Белгородской области. По данным Минобороны, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой, сообщил Гладков. По его словам, военные ведут «плановые работы»

Фото: Thomas Peter / Reuters

ВСУ пытаются прорвать границу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы», — написал он в телеграм-канале.

Близ каких приграничных территорий ведутся бои, он не уточнил.

Губернатор призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Минобороны России о попытках прорыва границы в Белгородской области не сообщало. Около 9:10 мск над регионом уничтожили беспилотник.

Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области утром 6 августа. По данным на 22 августа, из прилегающих к границе районов уехали 133 тыс. человек.

Эвакуацию объявили и на части приграничных территорий Белгородской области. Гладков 27 августа предупредил о возможном отселении трех белгородских сел — Дроновки, Пороза Грайворонского округа, села Старый Хутор Валуйского округа.