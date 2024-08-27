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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области пять человек пострадали в результате атак БПЛА

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Военная операция на Украине

Пять жителей Белгородской области получили ранения в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«За медицинской помощью в Краснояружскую ЦРБ обратились мужчина и женщина, пострадавшие вследствие атаки беспилотника в селе Репяховка», — написал Гладков.

У пострадавших обнаружили сотрясение, их отпустили на амбулаторное лечение. Кроме того, в результате атаки дрона в селе повреждения получили три автомобиля, один из них сгорел.

В селе Косилово дрон-камикадзе врезался в частный дом, три женщины получили ранения из-за взрыва аппарата. Пострадавших с осколочными травмами направили в городскую больницу № 2 Белгорода. В доме, который атаковал БПЛА, выбиты окна и повреждены стены.

Беспилотники ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Ранее Гладков сообщил, что пять населенных пунктов в Белгородской области атаковали беспилотники. В частности, село Ржевка подверглось обстрелу и атаке БПЛА. В результате обстрела в двух МКД повреждены кровли, фасады и остекление. На территории одного из предприятий были повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили.

В селе Маслова Пристань три дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие, там были пробиты кровли производственных зданий. Ущерб от ударов дронов также зафиксировали в Отрадном, Березовке и Вязовом.

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Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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