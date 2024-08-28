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Выборы президента США ,  
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В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победы

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Выборы президента США
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Военная операция на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия кандидата на пост президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине в случае его победы непредсказуемы, сообщает газета Rzeczpospolita.

«Трамп ввел санкции против «Северного потока», дал разрешение на отправку первых противотанковых ракет на Украину еще до войны, поэтому в этих вопросах между ним и соперниками это не черно-белая картина, просто мы не знаем, что он будет делать», — передает его слова издание.

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Дональд Трамп

Трамп неоднократно выступал с заявлениями, что в случае его избрания на пост президента США, он положит конец конфликту на Украине.

Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, 16 июля сообщил, что если тот одержит победу, то начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности прекратить конфликт.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Демократов будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканцев — Трамп.

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Теги
Польша Дональд Трамп Военная операция на Украине Радослав Сикорский
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