В Польше назвали непредсказуемыми действия Трампа в случае его победы
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что действия кандидата на пост президента США Дональда Трампа в отношении конфликта на Украине в случае его победы непредсказуемы, сообщает газета Rzeczpospolita.
«Трамп ввел санкции против «Северного потока», дал разрешение на отправку первых противотанковых ракет на Украину еще до войны, поэтому в этих вопросах между ним и соперниками это не черно-белая картина, просто мы не знаем, что он будет делать», — передает его слова издание.
Трамп неоднократно выступал с заявлениями, что в случае его избрания на пост президента США, он положит конец конфликту на Украине.
Джеймс Дэвид Вэнс, которого Трамп выбрал своим вице-президентом, 16 июля сообщил, что если тот одержит победу, то начнет переговоры с Россией и Украиной о мире. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия серьезно относится к заявлениям Трампа о готовности прекратить конфликт.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Демократов будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканцев — Трамп.
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