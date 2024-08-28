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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о договоренности с Харрис провести дебаты на ABC News

Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп сообщил, что дебаты пройдут по тем же правилам, что и июньские с участием Джо Байдена: микрофоны участников включались, лишь когда каждому предоставляли слово. В штабе Камалы Харрис это пока не комментировали
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Emily Elconin / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что достиг соглашения о теледебатах со своей соперницей на выборах, вице-президентом и демократкой Камалой Харрис.

Мероприятие пройдет 10 сентября на канале ABC News, который Трамп назвал «лживым, самым отвратительным и несправедливым».

По словам республиканца, правила будут те же, что и на июньских дебатах с действующим президентом Джо Байденом, организованных CNN. Тогда в зале не было зрителей, микрофоны обоих участников включались, лишь когда каждому предоставляли слово, чтобы не дать оппонентам возможности перебивать друг друга. «Кандидаты будут стоять, им нельзя приносить заметки или шпаргалки», — написал Трамп.

В штабе Харрис это пока не комментировали. Ранее представитель демократов сообщил, что «оба кандидата публично заявили о своей готовности вести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всего мероприятия, чтобы полностью обеспечить содержательный обмен мнениями».

Трамп ранее заявлял, что готов к трем раундам теледебатов, один из которых он хотел бы провести на консервативном канале Fox News 4 сентября. Харрис, по словам республиканца, отказалась от участия в эту дату. Политик добавил, что канал все равно оставит место в сетке вещания, если вице-президент все же передумает.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Камала Харрис дебаты ABC News выборы президента США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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