Трамп заявил о договоренности с Харрис провести дебаты на ABC News

Дональд Трамп сообщил, что дебаты пройдут по тем же правилам, что и июньские с участием Джо Байдена: микрофоны участников включались, лишь когда каждому предоставляли слово. В штабе Камалы Харрис это пока не комментировали

Дональд Трамп (Фото: Emily Elconin / Getty Images)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что достиг соглашения о теледебатах со своей соперницей на выборах, вице-президентом и демократкой Камалой Харрис.

Мероприятие пройдет 10 сентября на канале ABC News, который Трамп назвал «лживым, самым отвратительным и несправедливым».

По словам республиканца, правила будут те же, что и на июньских дебатах с действующим президентом Джо Байденом, организованных CNN. Тогда в зале не было зрителей, микрофоны обоих участников включались, лишь когда каждому предоставляли слово, чтобы не дать оппонентам возможности перебивать друг друга. «Кандидаты будут стоять, им нельзя приносить заметки или шпаргалки», — написал Трамп.

В штабе Харрис это пока не комментировали. Ранее представитель демократов сообщил, что «оба кандидата публично заявили о своей готовности вести дебаты с включенными микрофонами на протяжении всего мероприятия, чтобы полностью обеспечить содержательный обмен мнениями».

Трамп ранее заявлял, что готов к трем раундам теледебатов, один из которых он хотел бы провести на консервативном канале Fox News 4 сентября. Харрис, по словам республиканца, отказалась от участия в эту дату. Политик добавил, что канал все равно оставит место в сетке вещания, если вице-президент все же передумает.