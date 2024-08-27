Шойгу заявил о попытках в СКФО заменить светские законы шариатом

Сергей Шойгу (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

Попытки радикалов вытеснить светские законы, заменив их нормами шариата, вызывают озабоченность, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном заседании в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

«Особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Шариат — это система правил и традиций в основе исламского права. Базируется на священной книге мусульман Коране, а также на Сунне (прикладное собрание поступков и изречений Магомета) и хадисах (предания о словах и действиях Пророка).

По его мнению, в регионе имеются противоречия религиозных общин, которые обостряются под влиянием зарубежных радикальных проповедников, а «иногда и личными амбициями отдельных руководителей официальных религиозных организаций».

Он призвал не поддаваться на «попытки стран Запада спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений».

Секретарь Совбеза пояснил, что экстремизм во многом проявляется в виде публичных призывов к незаконной деятельности, размещаемых на сайтах, форумах, в социальных сетях, а также в мессенджерах. «Применение различных методов информационно-психологического воздействия на сознание людей является опасным оружием в руках наших недругов», — предупредил Шойгу.

Полтора года назад на аналогичном совещании Николай Патрушев, который занимал пост секретаря Совбеза, заявил, что в регионах Северного Кавказа не прекращаются попытки навязать обществу применение норм шариата вместо светских законов.