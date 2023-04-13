Патрушев заявил о попытках внедрить применение норм шариата на Кавказе

Светские законы на Северном Кавказе пытаются заместить нормами шариата, а традиционный ислам — его радикальными течениями. Противоречия в религиозных кругах возникают из-за амбиций и борьбы за распределение средств, считает он

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В регионах Северного Кавказа не прекращаются попытки навязать обществу применение норм шариата вместо светских законов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Нальчике на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает ТАСС.

«Не прекращаются попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями, формирования новых салафитских групп», — сказал он.

Патрушев обратил внимание на противоречия, которые, по его словам, сохраняются среди представителей религиозной общины. Они вызваны личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников, а также борьбой за распределение финансовых потоков, заявил секретарь Совбеза.

Шариат — это свод мусульманских религиозных, юридических, бытовых правил. Эти предписания закреплены в Коране и сунне о жизни пророка Мухаммеда. Оба писания выступают источниками конкретных норм, регулирующих практически все сферы повседневной жизни мусульман. Салафиты — представители движения Салафия в суннитском исламе, которые призывают ориентироваться на образ жизни ранней мусульманской общины и праведных предков (ас-салаф ас-салих). Все новшества, привнесенные в мусульманский мир позже (включая трактовки Корана), они называют «бида» и воспринимают их как привнесения с Запада.

Российская Конституция является основным нормативным актом страны, остальные законы не могут противоречить ей. В ст. 4 Основного закона сказано, что его действие распространяется на все регионы. Президент России Владимир Путин не раз выступал против нарушения этого принципа и подчеркивал, что живущие на Кавказе граждане обязаны соблюдать законы страны, как и все остальные россияне.

Основную угрозу национальной безопасности на Северном Кавказе представляют коррупция, хищения бюджетных средств, проявления клановости и организованная преступность, подчеркивал в 2019 году Патрушев. Молодежь в регионе подвергается «усиленной обработке» со стороны эмиссаров международных террористических организаций, которые занимаются вербовкой. «Активно проповедуется так называемый индивидуальный джихад. <...> Параллельно изыскиваются новые возможные каналы переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке», — говорил он. Патрушев призывал блокировать попытки террористов влиять на ситуацию в регионе.