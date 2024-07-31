Следствие установило всех участников «шариатского патруля» из Мытищ
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного управления СК Ярославу Яковлеву представить доклад по делу о нападениях группы приезжих из Таджикистана на прохожих в Мытищах.
29 июля управление СК по Подмосковью заявило о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК; до семи лет лишения свободы) в связи с сообщениями о том, что «группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в сеть интернет».
«Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — говорится в сообщении СК.
В конце июля в соцсетях распространились видео, на которых видно, как группа приезжих избивает подростков и девушек из-за претензий к их внешнему виду — «не по шариату». Из сообщений телеграм-каналов Regnum и Readovka следует, что лидером группы, получившей название «шариатский патруль», является 18-летний Давлатали Зоиров, который получил российское гражданство в прошлом году. По данным каналов, он записал видеообращение с извинениями и покинул Россию.
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