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Следствие установило всех участников «шариатского патруля» из Мытищ

СК возбудил дело о нападениях мигрантов на прохожих в Мытищах
Следователи установили всех фигурантов дела о нападении приезжих на прохожих в Мытищах из-за претензий к внешнему виду: с двоими проводятся следственные действия, третьего разыскивают. Дело завели по статье о хулиганстве
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Global Look Press)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя подмосковного управления СК Ярославу Яковлеву представить доклад по делу о нападениях группы приезжих из Таджикистана на прохожих в Мытищах.

29 июля управление СК по Подмосковью заявило о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ст. 213 УК; до семи лет лишения свободы) в связи с сообщениями о том, что «группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения беспочвенно избивает несовершеннолетних подростков, после чего выкладывает видеозаписи с происходящим в сеть интернет».

«Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, в отношении третьего соучастника осуществляются оперативные мероприятия на территории Российской Федерации, направленные на его задержание», — говорится в сообщении СК.

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В конце июля в соцсетях распространились видео, на которых видно, как группа приезжих избивает подростков и девушек из-за претензий к их внешнему виду — «не по шариату». Из сообщений телеграм-каналов Regnum и Readovka следует, что лидером группы, получившей название «шариатский патруль», является 18-летний Давлатали Зоиров, который получил российское гражданство в прошлом году. По данным каналов, он записал видеообращение с извинениями и покинул Россию.

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Мытищи хулиганство Таджикистан Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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