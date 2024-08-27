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Политика ,  
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Даванков после концерта Shaman за ₽16 млн предложил ограничить госзакупки

Владислав Даванков
Владислав Даванков (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость трат властей на концерты — 1 млн руб. Он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у РБК).

Поводом для обращения стало выступление певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) на Дне города в Оренбурге, на которое власти потратили 16 млн руб. Даванков отметил, что это не единичный случай. В пример депутат привел выступление Олега Газманова, на которое из бюджета Новгородской области потратили 8,25 млн руб.

По его словам, организация дорогостоящих развлекательных мероприятий во время военной операции вызывает возмущение у граждан. «Считаю необходимым ограничить стоимость государственных и муниципальных закупок концертов суммой не более 1 млн руб. в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей», — предложил Даванков.

Губернатор оценил предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области
Общество
Фото:Мария Лисицына / РБК

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к певцу с предложением отправить пострадавшим от паводков в Оренбурге гонорар за выступление в городе.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Населенные пункты в регионе оказались затоплены, сильнее других пострадал город Орск, где 5 апреля прорвало дамбу. Затем вода двинулась вниз по течению Урала, на Оренбург. Губернатор региона Денис Паслер оценил ущерб от паводков в сумму, превышающую 40 млрд руб.

Ситуация в приграничье обострилась после вторжения ВСУ на территорию Курской области утром 6 августа. По данным на 22 августа, из прилегающих к границе районов уехали 133 тыс. человек.

Эвакуацию объявили и на части приграничных территорий Белгородской области.

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Владислав Даванков Shaman госзакупка отмена концертов новости
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Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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