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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Здание Tagesspiegel в Берлине облили красной краской

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Philipp Blanke / X
Фото: Philipp Blanke / X

Неизвестные облили красной краской главный вход в здание издательства газеты Tagesspiegel в Берлине.

Как сообщило издание, на въезде в подземный гараж также появилась надпись «Немецкие СМИ убивают» и красный треугольник. Некоторые эксперты считают, что этим символом группировка ХАМАС отмечает своих врагов, однако некоторые пропалестинские активисты заявляют, что треугольник символизирует часть палестинского флага.

В Берлине помимо здания Tagesspiegel красный треугольник в последние дни появился на штаб-квартире Социал-демократической партии, на здании университета имени А. Гумбольта и других.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Последняя активная фаза противостояния Израиля и ХАМАС в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при сосуществовании двух государств — Палестины и Израиля, при этом палестинское государство не должно иметь собственной армии.

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Германия Берлин красная краска ХАМАС сектор Газа
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