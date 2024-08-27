Здание Tagesspiegel в Берлине облили красной краской

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Неизвестные облили красной краской главный вход в здание издательства газеты Tagesspiegel в Берлине.

Как сообщило издание, на въезде в подземный гараж также появилась надпись «Немецкие СМИ убивают» и красный треугольник. Некоторые эксперты считают, что этим символом группировка ХАМАС отмечает своих врагов, однако некоторые пропалестинские активисты заявляют, что треугольник символизирует часть палестинского флага.

В Берлине помимо здания Tagesspiegel красный треугольник в последние дни появился на штаб-квартире Социал-демократической партии, на здании университета имени А. Гумбольта и других.

Последняя активная фаза противостояния Израиля и ХАМАС в секторе Газа продолжается с 7 октября 2023 года. В марте канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Ближнем Востоке возможен только при сосуществовании двух государств — Палестины и Израиля, при этом палестинское государство не должно иметь собственной армии.