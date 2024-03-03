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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании

Independent: многие евреи в Британии хотят уехать из-за всплеска антисемитизма
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По данным еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в прошлом году после нападения ХАМАС на Израиль были зарегистрированы сообщения о 4103 антисемитских инцидентах
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Многие евреи в Великобритании рассматривают возможность покинуть страну из-за всплеска антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, пишет The Independent.

По данным еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в прошлом году были зарегистрированы сообщения о 4103 антисемитских инцидентах (предыдущий всплеск был зафиксирован в 2021 году — 2261 инцидент). Премьер-министр Риши Сунак на этой неделе пообещал выделить CST дополнительно £54 млн (около €63 млн).

Британский совет депутатов, представляющий еврейскую общину, осудил победу на дополнительных выборах в палату общин по избирательному округу Рочдейл ультралевого политика Джорджа Галлоуэя, назвав ее «черным днем» для британских евреев.

«Джордж Галлоуэй — демагог и сторонник теорий заговора, который привносил политику раскола и ненависти везде, где он когда-либо баллотировался в парламент», — сказал представитель совета. «Его избрание — черный день для еврейской общины этой страны и для британской политики в целом. Мы считаем, что всем парламентариям следует избегать его как изгоя», — добавил он.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Галлоуэй встречался с Саддамом Хусейном и высказывал восхищение его смелостью, силой и неутомимостью. В 2003 году он был исключен из Лейбористской партии после слов о том, что бывший британский премьер Тони Блэр и экс-президент США Джордж Буш вторглись в Ирак, «как волки». Галлоуэй также был уволен с радиостанции TalkRadio в 2019 году за антисемитские комментарии. Кроме того, политик фотографировался с лидерами ХАМАС, в том числе с Исмаилом Ханией. В 2013 году, будучи депутатом парламента от округа Брэдфорд-Уэст, Галлоуэй отказался от общения со студентами, узнав, что они израильтяне. «Я не признаю Израиль и не веду дискуссий с израильтянами», — сказал тогда он. При этом политик отрицал обвинения в антисемитизме.

По словам британского еврея, 25-летнего Джека Кристи, в ноябре после марша против антисемитизма он с друзьями возвращался домой, когда мужчина начал оскорблять их, заявив, что едет в поезде «с кучей грязных еврейских свиней, отморозков и детоубийц». После того как Кристи рассказал об инциденте в соцсети, посыпались угрозы, в том числе линчеванием.

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47-летняя британка Шэрон рассказала, что, когда она расклеивала плакаты с израильскими заложниками ХАМАС, тоже столкнулась с нападениями и оскорблениями. «Я больше не чувствую себя в безопасности. Никто из нас не чувствует себя в безопасности. Я думаю, что мне нужно поставить еще один замок на дверь, потому что в Британии я чувствуя себя как в нацистской Германии», — сказала она.

По словам представителя благотворительной организации «Кампания против антисемитизма», масштабы антисемитских инцидентов по всей стране с 7 октября «ужасают». Согласно опросу, более шести из десяти британских евреев либо лично испытали или стали свидетелями проявления антисемитизма, либо знают кого-то, кто столкнулся с этим.

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Елена Чернышова
Великобритания евреи антисемитизм
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