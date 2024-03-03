Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании
Многие евреи в Великобритании рассматривают возможность покинуть страну из-за всплеска антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, пишет The Independent.
По данным еврейской благотворительной организации «Фонд общественной безопасности» (CST), в прошлом году были зарегистрированы сообщения о 4103 антисемитских инцидентах (предыдущий всплеск был зафиксирован в 2021 году — 2261 инцидент). Премьер-министр Риши Сунак на этой неделе пообещал выделить CST дополнительно £54 млн (около €63 млн).
Британский совет депутатов, представляющий еврейскую общину, осудил победу на дополнительных выборах в палату общин по избирательному округу Рочдейл ультралевого политика Джорджа Галлоуэя, назвав ее «черным днем» для британских евреев.
«Джордж Галлоуэй — демагог и сторонник теорий заговора, который привносил политику раскола и ненависти везде, где он когда-либо баллотировался в парламент», — сказал представитель совета. «Его избрание — черный день для еврейской общины этой страны и для британской политики в целом. Мы считаем, что всем парламентариям следует избегать его как изгоя», — добавил он.
Галлоуэй встречался с Саддамом Хусейном и высказывал восхищение его смелостью, силой и неутомимостью. В 2003 году он был исключен из Лейбористской партии после слов о том, что бывший британский премьер Тони Блэр и экс-президент США Джордж Буш вторглись в Ирак, «как волки». Галлоуэй также был уволен с радиостанции TalkRadio в 2019 году за антисемитские комментарии. Кроме того, политик фотографировался с лидерами ХАМАС, в том числе с Исмаилом Ханией. В 2013 году, будучи депутатом парламента от округа Брэдфорд-Уэст, Галлоуэй отказался от общения со студентами, узнав, что они израильтяне. «Я не признаю Израиль и не веду дискуссий с израильтянами», — сказал тогда он. При этом политик отрицал обвинения в антисемитизме.
По словам британского еврея, 25-летнего Джека Кристи, в ноябре после марша против антисемитизма он с друзьями возвращался домой, когда мужчина начал оскорблять их, заявив, что едет в поезде «с кучей грязных еврейских свиней, отморозков и детоубийц». После того как Кристи рассказал об инциденте в соцсети, посыпались угрозы, в том числе линчеванием.
47-летняя британка Шэрон рассказала, что, когда она расклеивала плакаты с израильскими заложниками ХАМАС, тоже столкнулась с нападениями и оскорблениями. «Я больше не чувствую себя в безопасности. Никто из нас не чувствует себя в безопасности. Я думаю, что мне нужно поставить еще один замок на дверь, потому что в Британии я чувствуя себя как в нацистской Германии», — сказала она.
По словам представителя благотворительной организации «Кампания против антисемитизма», масштабы антисемитских инцидентов по всей стране с 7 октября «ужасают». Согласно опросу, более шести из десяти британских евреев либо лично испытали или стали свидетелями проявления антисемитизма, либо знают кого-то, кто столкнулся с этим.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?