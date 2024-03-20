Шольц назвал условием мира создание государства Палестина без армии

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Мир на Ближнем Востоке возможен только при сосуществовании двух государств — Палестины и Израиля, при этом палестинское государство не должно иметь собственной армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на заседании бундестага. Об этом сообщило немецкое издание Unternehmen-Heute.

«Ясно, каким может быть будущее у мирного сосуществования между Израилем и палестинским государством. Речь идет об отдельном палестинском государстве без собственной армии» — процитировало издание Шольца.

Канцлер заявил, что ждет сложную дискуссию по палестино-израильскому конфликту на саммите Евросоюза, который состоится 21–22 марта. Германия не отступит от своих принципов поддержки Израиля, подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, израильские заложники, похищенные ХАМАС, должны быть освобождены, а в сектор Газа должно поступать больше гуманитарной помощи. В день в регион должны приезжать более 500 гуманитарных грузовиков.

Германия последовательно поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС. В 2023 году Берлин выдал в десять раз больше разрешений на продажу оружия для Израиля, чем в предыдущий год. С января по ноябрь 2023 года одобрены поставки на сумму около €303 млн. Продажу активизировали после атаки боевиками палестинской группировки ХАМАС израильских населенных пунктов в октябре 2023 года.

В ноябре 2023 года Шольц заявил, что не считает правильным требовать от Израиля прекратить огонь на территории сектора Газа. По словам канцлера, гуманитарная пауза даст передышку боевикам палестинского движения.