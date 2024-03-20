 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Шольц назвал условием мира создание государства Палестина без армии

Шольц: условие мира на Ближнем Востоке — государство Палестина без армии
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Мир на Ближнем Востоке возможен только при сосуществовании двух государств — Палестины и Израиля, при этом палестинское государство не должно иметь собственной армии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на заседании бундестага. Об этом сообщило немецкое издание Unternehmen-Heute.

«Ясно, каким может быть будущее у мирного сосуществования между Израилем и палестинским государством. Речь идет об отдельном палестинском государстве без собственной армии» — процитировало издание Шольца.

Канцлер заявил, что ждет сложную дискуссию по палестино-израильскому конфликту на саммите Евросоюза, который состоится 21–22 марта. Германия не отступит от своих принципов поддержки Израиля, подчеркнул Шольц.

По словам канцлера, израильские заложники, похищенные ХАМАС, должны быть освобождены, а в сектор Газа должно поступать больше гуманитарной помощи. В день в регион должны приезжать более 500 гуманитарных грузовиков.

Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа
Политика

Германия последовательно поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС. В 2023 году Берлин выдал в десять раз больше разрешений на продажу оружия для Израиля, чем в предыдущий год. С января по ноябрь 2023 года одобрены поставки на сумму около €303 млн. Продажу активизировали после атаки боевиками палестинской группировки ХАМАС израильских населенных пунктов в октябре 2023 года.

В ноябре 2023 года Шольц заявил, что не считает правильным требовать от Израиля прекратить огонь на территории сектора Газа. По словам канцлера, гуманитарная пауза даст передышку боевикам палестинского движения.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

Курс иены упал до самого низкого уровня с 2008 года. Что произошло

В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на ИИС. Что нужно знать

Теги
Персоны
Израиль Олаф Шольц Палестина
Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Палестина и Израиль поспорили, что было бы с Иисусом 7 октября
Общество
В ООН сравнили с преступлением планы на израильские поселения в Палестине
Политика
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 17:11
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесла операцию на голеностопе Спорт, 20:18
В Молдавии назвали дедлайн высылки сотрудника посольства России Политика, 20:06
Reuters узнал о давлении на Raiffeisen из-за связанной с Дерипаской фирмы Бизнес, 20:03
Рада выступила за переименование Южного под Одессой в Порт-Аненталь Политика, 20:01
NYT сообщила о скептицизме США в отношении тактики обороны ВСУ Политика, 19:58
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 19:54
Российский теннисист вылетел на старте «Мастерса» в Майами Спорт, 19:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Руководство Ozon встретится с угрожавшими закрытием владельцами ПВЗ Бизнес, 19:47
Как Техас борется с федеральными властями за право высылать мигрантов Политика, 19:30
Московское «Динамо» оказалось в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:23
Считаем дивиденды: сколько может заплатить «Транснефть» за 2023 год Инвестиции, 19:12
Шольц назвал условием мира создание государства Палестина без армии Политика, 19:07
До халвинга биткоина остался месяц. Как понять точную дату Крипто, 19:02
Премьер Украины допустил, что Киев мобилизует менее 500 тыс. человек Политика, 19:02