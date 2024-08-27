Игрока «Что? Где? Когда?» Бялко похоронили на Хованском кладбище
Бывшего игрока телеклуба «Что? Где? Когда?», журналиста Александра Бялко похоронили на Хованском кладбище, сообщает ТАСС.
Прощальная церемония прошла в кругу родственников и друзей семьи журналиста, уточнил корреспондент агентства.
Бялко умер 24 августа в возрасте 71 года.
Александр Бялко родился в 1952 году. По образованию он был физиком-ядерщиком, окончил Московский инженерно-физический институт.
В 1984 году Бялко окончил Московский институт журналистики при МГУ. Кроме того, он учился в Московском институте иностранных языков.
В 1979 году он пришел в клуб «Что? Где? Когда?», а покинул его в 2010 году.
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