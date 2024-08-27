Игрока «Что? Где? Когда?» Бялко похоронили на Хованском кладбище

Александр Бялко (слева) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Бывшего игрока телеклуба «Что? Где? Когда?», журналиста Александра Бялко похоронили на Хованском кладбище, сообщает ТАСС.

Прощальная церемония прошла в кругу родственников и друзей семьи журналиста, уточнил корреспондент агентства.

Бялко умер 24 августа в возрасте 71 года.

Александр Бялко родился в 1952 году. По образованию он был физиком-ядерщиком, окончил Московский инженерно-физический институт.

В 1984 году Бялко окончил Московский институт журналистики при МГУ. Кроме того, он учился в Московском институте иностранных языков.

В 1979 году он пришел в клуб «Что? Где? Когда?», а покинул его в 2010 году.