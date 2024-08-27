Алаудинов сообщил о паузе со стороны ВСУ в Курской области

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинские военные взяли паузу в боевых действиях в Курской области, сообщил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он находится в зоне боевых действий в Курской области.

«Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина», — рассказал Алаудинов.

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. 25 августа Алаудинов заявил, что бои идут без перерывов. На следующий день он сказал, что российские военные доминируют по всей линии боевого соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области служат частью «крупной военно-дипломатической операции». Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, обсуждать нельзя. Он исключил раскол в российском обществе из-за прорыва ВСУ.