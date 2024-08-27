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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил о паузе со стороны ВСУ в Курской области

Алаудинов: украинские военные взяли паузу в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Украинские военные взяли паузу в боевых действиях в Курской области, сообщил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он находится в зоне боевых действий в Курской области.

«Весь день, предыдущие ночь, сутки противник напирал без остановки, пытался продавиться на нашем участке, понес очень большие потери. Сегодня я так понял, что они решили пересмотреть свои действия. С утра у нас чуть-чуть тишина», — рассказал Алаудинов.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои на приграничных территориях Курской области продолжаются с утра 6 августа. К 12 августа под контролем украинских военных оказались 28 населенных пунктов в регионе, где могут оставаться около 2 тыс. человек, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. 25 августа Алаудинов заявил, что бои идут без перерывов. На следующий день он сказал, что российские военные доминируют по всей линии боевого соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области служат частью «крупной военно-дипломатической операции». Президент России Владимир Путин отметил, что переговоры с теми, кто наносит удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре, обсуждать нельзя. Он исключил раскол в российском обществе из-за прорыва ВСУ.

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Теги
Апти Алаудинов ВСУ Курская область Украина
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