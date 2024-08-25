 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бои в Курской области идут без перерывов, но обстановка остается контролируемой, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже. Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — сказал Алаудинов.

Дуда заявил о применении ВСУ польских танков в Курской области
Политика
Польские танки PT-91 Twardy на огневой позиции во время военных учений в Ожише, Польша

За прошедшие сутки украинская армия пыталась вести атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области, доложило 25 августа Минобороны России.

За весь период боев в регионе Украина потеряла 5,8 тыс. своих военнослужащих, а также 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронемашины и т.д.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Апти Алаудинов Курская область ВСУ
Материалы по теме
Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операции
Политика
Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»
Политика
Большинство обменянных срочников были взяты в плен в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Джокович и Алькарас отреагировали на допинг-скандал с лучшим теннисистомСпорт, 13:11
В Госдуме заявили о причастности США к задержанию ДуроваПолитика, 12:43
Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской областиПолитика, 12:41
Российский каноист перевернулся на финише ЧМ и упустил медальСпорт, 12:33
В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне атак «Хезболлы»Общество, 12:32
Посольство России потребовало от Франции защитить права ДуроваПолитика, 12:28
Минобороны назвало потери ВСУ с момента начала курской операцииПолитика, 12:13
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Степашин назвал бои в Курской области войной с НАТО «по полной схеме»Политика, 11:56
В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна женщину с ребенкомОбщество, 11:27
Минобороны отчиталось о выполнении 33 запросов от приграничных регионовПолитика, 11:09
Свидетели подтвердили причастность экс-зама Шойгу к получению взятокОбщество, 11:07
Лучшие детские банковские карты 2024 года: топ-10 предложенийИнвестиции, 11:00
Медведев после задержания Дурова вспомнил об их разговореПолитика, 10:58
Как и за что задержали Павла Дурова. Эфир телеканала РБКБизнес, 10:44