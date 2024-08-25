Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской области
Бои в Курской области идут без перерывов, но обстановка остается контролируемой, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«У нас обстановка подконтрольная, рабочая. Беспрерывно шли боестолкновения, ночью тоже. Больших изменений не претерпела линия боевого соприкосновения», — сказал Алаудинов.
За прошедшие сутки украинская армия пыталась вести атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное Курской области, доложило 25 августа Минобороны России.
За весь период боев в регионе Украина потеряла 5,8 тыс. своих военнослужащих, а также 72 танка, 31 боевую машину пехоты, 58 бронетранспортеров, 383 боевых бронемашины и т.д.
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