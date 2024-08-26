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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновения

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Военная операция на Украине

Российские войска находятся в выигрышной позиции по всей линии боевого соприкосновения с ВСУ, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы можем констатировать тот факт, что по всей линии боевого соприкосновения сегодня доминирует уже Россия», — сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Алаудинов сообщил о беспрерывных боях в Курской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Командир «Ахмата» отметил, что российские подразделения «хорошо продвигаются». В частности, «очень мощное продвижение» российских военных зафиксировано на донецком направлении.

Алаудинов находится в зоне боевых действий на курском направлении с тех пор, как 6 августа на территорию Курской области вторглись ВСУ. Он периодически отчитывается о действиях российских военных. Так, 25 августа генерал-майор сообщил, что бои в регионе идут без перерывов. Ранее Алаудинов рассказал о взятом в плен бойце украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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Теги
линия соприкосновения ВСУ Апти Алаудинов российские военные
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