Минобороны: в двух российских регионах за ночь сбили пять украинских БПЛА

В двух российских регионах за ночь сбили пять украинских БПЛА

В ночь на 27 августа в Белгородской и Курской областях силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

Три БПЛА сбили над Белгородской областью, атаку еще двух отразили над Курской областью.

Ранее в этих регионах объявляли режим ракетной опасности.

Прошлой ночью, 26 августа, в семи российских регионах были сбиты 20 украинских беспилотников. Больше всего дронов — девять — сбили над территорией Саратовской области. БПЛА попали в два многоэтажных здания в Саратове и Энгельсе, в результате атаки пострадали четыре человека.

Еще три беспилотника за ту ночь были уничтожены над Курской областью, по два — над Белгородской, Брянской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Рязанской областями.