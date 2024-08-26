В Энгельсе при атаке дронов пострадали 17 жилых помещений
В результате попадания обломков беспилотника в жилой дом в Энгельсе в Саратовской области повреждения получили 17 жилых помещений, их планируют начать ремонтировать со вторника, 27 августа, сообщил исполняющий обязанности главы Энгельсского района Михаил Исаев.
«Подтверждение 17 жилых помещений о необходимости в восполнении оконных проемов, где-то это замена стеклопакетов, где-то трещины, где-то выбиты, и одно нежилое», — сказал он. Исаев отметил, что ремонтные работы произведут завтра.
Саратовская область подверглась атаке дронов утром 26 августа. По данным Минобороны, над регионом уничтожили девять беспилотников. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что обломки сбитых аппаратов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. В результате пострадали четыре человека.
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