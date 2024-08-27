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Общество ,  
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В квест-комнате в Оренбурге произошел пожар

В Оренбурге в квест-комнате загорелся реквизит, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Огонь возник в автобусе, оборудованном для проведения игр.

«Причиной пожара стало замыкание дымогенератора. Огнеборцы МЧС России потушили пожар на 15 кв. м», — говорится в сообщении.

На месте проводят проверку сотрудники отдела надзорной деятельности ведомства. В МЧС подчеркнули, что на момент ЧП мероприятие в помещении не проводили.

СК назвал причину пожара на квесте в Махачкале
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22 июля на квесте в заведении «Дом ужаса» в Махачкале произошел пожар. Во время развлекательного мероприятия участников заковывали в наручники и цепи, а они должны были выбраться. Погибли две девушки, еще один мужчина получил ожоги.

Во время допроса 18-летний аниматор квест-парка рассказал, что пожар начался после того, как он поджег перчатку, пропитанную бензином, и бросил ее в сторону. Его задержали. Позднее был задержан и арестован второй аниматор заведения, владелец квест-парка также находится в СИЗО.

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