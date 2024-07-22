СК назвал причину пожара на квесте в Махачкале, на котором погибли две девушки

Video

Пожар на хоррор-квесте в Махачкале произошел из-за воспламенения емкости с бензином, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Квест проводил 18-летний аниматор, его задержали. На допросе он рассказал, что поджег перчатку, надетую на руку, однако «переборщил с бензином» и «стряхнул» ее на пол, после чего все начало «моментально» гореть. В сообщении СК говорится, что перчатка упала на пол, где стояла емкость с горючим. В результате пожара погибли две девушки, один местный житель получил ожоги.

Аниматора подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Mash пишет, что заблокированные из-за пожара участники квеста выбивали стекла, кричали и просили помощи у прохожих, которые, однако, не смогли самостоятельно выломать оконную решетку.

По данным телеграм-канала, толпу, собравшуюся у здания, заметили проезжавшие мимо сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) полиции. С собой у полицейских были противогазы, они забрались в помещение через окно и вытащили оттуда пострадавших.

Квест проходил в подвале здания на улице Расула Гамзатова. Пожар произошел на площадке под названием «Дом ужаса». Участников квеста заковывали в наручники и цепи и сажали в клетки, они должны были выбраться.