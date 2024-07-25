Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Суд в Махачкале продлил срок задержания второго аниматора квест-парка «Дом ужаса», в котором во время пожара погибли две девушки, сообщает РИА Новости.

Срок задержания продлили до 72 часов. Решение огласил судья Ленинского районного суда Махачкалы.

Мужчину задержали 24 июля «по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности...»

Первого сотрудника квеста, молодого человека 18 лет, задержали 22 июля. По данным следствия, он поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-квеста, и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином.

В результате начался пожар. Две участницы игры погибли, еще один мужчина получил ожоги. По словам аниматора, он не рассчитал количество горючего.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.