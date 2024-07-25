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Общество ,  
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Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан
Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

Суд в Махачкале продлил срок задержания второго аниматора квест-парка «Дом ужаса», в котором во время пожара погибли две девушки, сообщает РИА Новости.

Срок задержания продлили до 72 часов. Решение огласил судья Ленинского районного суда Махачкалы.

В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-комнате
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Мужчину задержали 24 июля «по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности...»

Первого сотрудника квеста, молодого человека 18 лет, задержали 22 июля. По данным следствия, он поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-квеста, и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином.

В результате начался пожар. Две участницы игры погибли, еще один мужчина получил ожоги. По словам аниматора, он не рассчитал количество горючего.

Дело расследуют по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Теги
Махачкала Дагестан квест пожары задержание суд срок аниматор
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