Суд продлил срок задержания второго аниматора квест-парка в Махачкале
Суд в Махачкале продлил срок задержания второго аниматора квест-парка «Дом ужаса», в котором во время пожара погибли две девушки, сообщает РИА Новости.
Срок задержания продлили до 72 часов. Решение огласил судья Ленинского районного суда Махачкалы.
Мужчину задержали 24 июля «по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности...»
Первого сотрудника квеста, молодого человека 18 лет, задержали 22 июля. По данным следствия, он поджег перчатку, используемую при проведении хоррор-квеста, и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином.
В результате начался пожар. Две участницы игры погибли, еще один мужчина получил ожоги. По словам аниматора, он не рассчитал количество горючего.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.
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