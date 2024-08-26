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На энергоблоке № 4 Курской АЭС начался плановый ремонт

Курская атомная электростанция в Курчатове
Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Курская АЭС передала на планово-предупредительный ремонт энергоблок № 4, сообщает пресс-служба станции.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. <...> энергоблок № 4 — в планово-предупредительном ремонте с 25 августа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации из-за истечения срока работы.

Радиационный фон на Курской АЭС и вокруг соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений, добавила пресс-служба.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа
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Рафаэль Гросси

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что в ночь на 22 августа украинские военные попытались атаковать Курскую АЭС. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа, чтобы лично оценить ситуацию на станции.

Курская АЭС — одна из крупнейших в России, находится вблизи города Курчатова. Она питает энергосистему, которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.

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