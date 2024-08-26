На энергоблоке № 4 Курской АЭС начался плановый ремонт

Курская атомная электростанция в Курчатове (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Курская АЭС передала на планово-предупредительный ремонт энергоблок № 4, сообщает пресс-служба станции.

«В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. <...> энергоблок № 4 — в планово-предупредительном ремонте с 25 августа», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации из-за истечения срока работы.

Радиационный фон на Курской АЭС и вокруг соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений, добавила пресс-служба.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что в ночь на 22 августа украинские военные попытались атаковать Курскую АЭС. Тогда российская сторона сообщила в МАГАТЭ, что в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на станции нашли обломки сбитого беспилотника.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС 27 августа, чтобы лично оценить ситуацию на станции.