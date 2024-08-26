 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран Интерпола

Ярослав Гунько
Ярослав Гунько (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Розыском бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку) подключились 15 стран — членов Интерпола, сообщила пресс-служба МВД России.

«На сегодняшний день 15 стран — членов Организации (Интерпола) уже подключились к его розыску», — говорится в публикации.

В сентябре 2023 года во время визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Гунько пригласили на заседание парламента, представив его «борцом за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

СК заявил о причастности ветерана СС Гунько к убийству 500 граждан СССР
Политика
Александр Бастрыкин

Когда выяснилось, что Гунько — ветеран СС, спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об отставке, а премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения. Инцидент осудили ООН, Россия, Польша и Белоруссия.

СК России завел против него уголовное дело о геноциде. По данным ведомства, он причастен к убийству около 500 советских граждан. Москва обращалась к Канаде с запросом о выдаче бывшего военнослужащего, но Оттава отказалась это сделать. Генпрокуратура 22 августа объявила Гунько в международный розыск.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Интерпол розыск МВД
Материалы по теме
СК заявил о причастности ветерана СС Гунько к убийству 500 граждан СССР
Политика
Слова об офицерах СС вызвали скандал между правыми в Германии и Франции
Политика
Бойца СС Хунку наградили на Украине почетным знаком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В ВТБ спрогнозировали снижение доли ввода частных домов в РоссииНедвижимость, 16:46
Бывший замминистра бросил бутылку с шампанским в курьера и был задержанПолитика, 16:46
Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран ИнтерполаПолитика, 16:40
Токен приложения DOGS начал торговаться на биржахКрипто, 16:38
Семь человек госпитализированы после возгорания на омском НПЗОбщество, 16:32
На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовикОбщество, 16:29
Названы престижные школы Москвы, рядом с которыми больше всего новостроекНедвижимость, 16:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Почему мы уволили ИИ из службы поддержки — кейс IТ-компании TYMYPro, 16:23
«Уралкалий» после ареста болидов получил долг с команды «Формулы-1»Спорт, 16:21
Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской областиПолитика, 16:07
Гросси посетит Курскую АЭС 27 августаПолитика, 16:05
Часть Севастополя осталась без светаОбщество, 16:04
Жители Саратова и Энгельса рассказали об атаке беспилотниковПолитика, 15:58
У главы IPC украли автомобильный пропуск на объекты Паралимпиады в ПарижеСпорт, 15:49