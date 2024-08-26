Розыском выступившего в Канаде ветерана СС занялись 15 стран Интерпола

Ярослав Гунько (Фото: кадр трансляции телеканала CTV News)

Розыском бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунку) подключились 15 стран — членов Интерпола, сообщила пресс-служба МВД России.

«На сегодняшний день 15 стран — членов Организации (Интерпола) уже подключились к его розыску», — говорится в публикации.

В сентябре 2023 года во время визита в Канаду президента Украины Владимира Зеленского 98-летнего Гунько пригласили на заседание парламента, представив его «борцом за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

Когда выяснилось, что Гунько — ветеран СС, спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил об отставке, а премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения. Инцидент осудили ООН, Россия, Польша и Белоруссия.

СК России завел против него уголовное дело о геноциде. По данным ведомства, он причастен к убийству около 500 советских граждан. Москва обращалась к Канаде с запросом о выдаче бывшего военнослужащего, но Оттава отказалась это сделать. Генпрокуратура 22 августа объявила Гунько в международный розыск.