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Военная операция на Украине ,  
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Более 330 семей воссоединились после эвакуации из Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Жители приграничных населенных пунктов Курской области, эвакуированные в пункты временного размещения
Жители приграничных населенных пунктов Курской области, эвакуированные в пункты временного размещения (Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС)

После эвакуации из приграничных районов Курской области МЧС и волонтерские организации помогли воссоединиться более 330 семьям, сообщил журналистам замдиректора департамента информационной политики МЧС Артем Шаров.

«Продолжается работа по поиску людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке. Всего благодаря проведенной работе воссоединились более 330 семей», — передает его слова ТАСС.

Путин поручил помочь найти работу эвакуированным из приграничных районов
Политика
Фото:ТАСС

Ранее, 24 августа, Шаров сообщил, что за сутки из приграничных районов области эвакуировали около 3,2 тыс. человек.

Боевые действия с Вооруженными силами Украины в Курской области продолжаются с утра 6 августа. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, на 22 августа из региона уехали 133 тыс. человек, еще около 20 тыс. остаются в приграничных зонах.

Президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение Смирнова автоматически выплачивать 15 тыс. руб. эвакуированным из области жителям. Через два дня после нападения ВСУ, 8 августа, Путин поддержал разовую выплату по 10 тыс. руб. всем, кто покинул жилье из-за атак украинских военных.

Кроме того, сегодня, 26 августа, президент поручил правительству вместе с исполнительными органами Белгородской, Курской и Брянской областей помочь с поиском работы жителям, которые были эвакуированы с территорий данных регионов.

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Теги
Курская область эвакуация МЧС
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