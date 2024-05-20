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Экономика ,  
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Как рос российский ВВП в последние 10 лет. Инфографика

Самый высокий рост ВВП России зафиксировали в 2021 году — 5,87%

Как рос российский ВВП в последние 10 лет. Инфографика

Наибольший рост ВВП за последние десять лет был зафиксирован в России в 2021 году — 5,87%, следует из данных Росстата. Сильнейшее падение фиксировали в 2020 году, во время пандемии коронавируса — 2,65%.

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Иван Ткачёв
экономика России ВВП Росстат

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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