Как рос российский ВВП в последние 10 лет. Инфографика
Наибольший рост ВВП за последние десять лет был зафиксирован в России в 2021 году — 5,87%, следует из данных Росстата. Сильнейшее падение фиксировали в 2020 году, во время пандемии коронавируса — 2,65%.
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