Премьер Украины сообщил о повреждении энергообъектов в 15 областях

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На Украине в результате массированной атаки объекты инфраструктуры получили повреждения в 15 областях, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, целью атаки стала энергетическая инфраструктура. Компания «Укрэнерго» была вынуждена применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему, добавил Шмыгаль.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 26 августа «Укрэнерго» поручила ввести графики экстренного отключения света, сообщила энергокомпания ДТЭК. В Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Хмельницком и других украинских и подконтрольных Вооруженным силам Украины городах раздались взрывы. Помимо перебоев с электричеством начались и проблемы с водоснабжением.

После взрывов на Украине остановились поезда дальнего следования, для возобновления движения вывели резервные тепловозы. С 25 августа «Укрэнерго» планировало возобновить экспорт электроэнергии в Европу в связи с тем, что в стране стала спадать жара. Согласно прогнозам синоптиков, днем 26 августа воздух на Украине прогреется до +34 градусов, а в отдельных районах до 36 градусов тепла.

В ночь на 26 августа ряд российских регионов, в том числе Саратовская, Волгоградская, Тульская и Белгородская области подверглись атакам украинских беспилотников.