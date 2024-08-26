Бусаргин сообщил о повреждениях в еще одном поселке вблизи Энгельса

Фото: busargin_r / Telegram

В Саратовской области в результате атаки дронов 26 августа повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на месте работают специалисты экстренных служб и администрации.

26 августа утром Саратовская область подверглась атакам дронов, их сбила ПВО. Глава региона сообщил об обломках дронов, которые попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четверо, одна женщина в тяжелом состоянии.

Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2». От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.

В предыдущий раз Бусаргин сообщил об уничтоженном дроне в Энгельсе 27 июля. Тогда, по словам губернатора, пострадавших и разрушений не было. Город подвергался нескольким атакам дронов весной 2024 года.