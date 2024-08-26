Бусаргин сообщил о повреждениях в еще одном поселке вблизи Энгельса
В Саратовской области в результате атаки дронов 26 августа повреждения получили четыре частных дома в поселке Прибрежный Энгельского района, никто не пострадал, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что на месте работают специалисты экстренных служб и администрации.
26 августа утром Саратовская область подверглась атакам дронов, их сбила ПВО. Глава региона сообщил об обломках дронов, которые попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Пострадали четверо, одна женщина в тяжелом состоянии.
Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2». От города до границы с Украиной — свыше 700 км по прямой.
В предыдущий раз Бусаргин сообщил об уничтоженном дроне в Энгельсе 27 июля. Тогда, по словам губернатора, пострадавших и разрушений не было. Город подвергался нескольким атакам дронов весной 2024 года.
Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов