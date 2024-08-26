 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд рассказал о жаре в Москве в последние дни лета

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В ближайшие дни температура воздуха в столице может достичь 30 градусов Цельсия, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прощание с летом действительно будет теплым, очень жарким, <...> с понедельника по среду максимальная температура воздуха днем может составить 30 градусов», — сказал синоптик (цитата по ТАСС).

По словам Вильфанда, дневная температура в Москве всю неделю будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов, она составит 20-25 градусов. Кроме того, ультрафиолетовый индекс в регионе подходит для того, чтобы позагорать, добавил синоптик.

В Санкт-Петербурге тоже будет тепло. Дневная температура в понедельник и вторник составит 20-25 градусов, в последующие дни — 19-24 градуса.

Вильфанд не исключил возвращение 30-градусной жары в Москву
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

20 августа 2024 года Вильфанд заявил, что в последние дни в российской столице установилась «очень теплая погода»: плюс 28–29 градусов в городе, плюс 30 градусов — в области.

Тогда он добавил, что температура воздуха в столице в начале следующей недели может вновь прогреться до 30 градусов, подчеркнув, что подобные явления редки для августа.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 16 августа стала самой холодной в Москве за последние 20 лет. Минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, а в регионе были «сентябрьские» плюс 5,2–5,6 градуса.

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Гидрометцент Роман Вильфанд прогноз погоды жара
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Вильфанд спрогнозировал «супержаркую» погоду в нескольких регионах России
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду на выходные
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Ученые в США тестируют девайсы для чтения мыслей. И они реально работаютPro, 09:07
Вильфанд рассказал о жаре в Москве в последние дни летаОбщество, 09:02
Золото снова на максимуме. Где предел роста ценыPro, 08:50
В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывыПолитика, 08:34
Алаудинов сообщил о росте числа военнопленных в Курской областиПолитика, 08:33
Саратовцев из пострадавших при атаке дронов квартир поселят в гостиницеПолитика, 08:29
Как платить налоги с 2025 года состоятельным инвесторам: разбор кейсовPro, 08:23
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Бусаргин сообщил о повреждениях в еще одном поселке вблизи ЭнгельсаПолитика, 08:11
Как вырастут затраты на персонал в 2025 году из-за налоговой реформыPro, 08:09
Площадь пожара в Крыму выросла до 75 гаОбщество, 08:02
Банки предупредили ЦБ о рисках создания новых платежных игроковФинансы, 08:00
Мать возможного участника захвата ИК заявила, что его нет на видеоПолитика, 07:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:35
Последствия атаки беспилотников в Энгельсе. ВидеоПолитика, 07:35