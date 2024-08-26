Вильфанд рассказал о жаре в Москве в последние дни лета

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ближайшие дни температура воздуха в столице может достичь 30 градусов Цельсия, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прощание с летом действительно будет теплым, очень жарким, <...> с понедельника по среду максимальная температура воздуха днем может составить 30 градусов», — сказал синоптик (цитата по ТАСС).

По словам Вильфанда, дневная температура в Москве всю неделю будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов, она составит 20-25 градусов. Кроме того, ультрафиолетовый индекс в регионе подходит для того, чтобы позагорать, добавил синоптик.

В Санкт-Петербурге тоже будет тепло. Дневная температура в понедельник и вторник составит 20-25 градусов, в последующие дни — 19-24 градуса.

20 августа 2024 года Вильфанд заявил, что в последние дни в российской столице установилась «очень теплая погода»: плюс 28–29 градусов в городе, плюс 30 градусов — в области.

Тогда он добавил, что температура воздуха в столице в начале следующей недели может вновь прогреться до 30 градусов, подчеркнув, что подобные явления редки для августа.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 16 августа стала самой холодной в Москве за последние 20 лет. Минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, а в регионе были «сентябрьские» плюс 5,2–5,6 градуса.