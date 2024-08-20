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Общество ,  
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Вильфанд не исключил возвращение 30-градусной жары в Москву

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Температура воздуха в Москве уже в начале следующей недели может вновь прогреться до плюс 30 градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в последние дни в российской столице установилась «очень теплая погода»: плюс 28–29 градусов в городе, плюс 30 градусов — в области. «После прохождения фронтального раздела, небольших осадков температура понизится», — предупредил синоптик, отметив, что погода все равно останется комфортной.

Вильфанд добавил, что в рабочие дни температура в Москве составит плюс 23–26 градусов днем, плюс 11–15 градусов ночью, а к выходным начнется новая волна потепления. «В начале следующей недели [ожидается] плюс 24–29 градусов, но не исключены и 30-градусные отметки», — сказал он, подчеркнув, что подобные явления редки для августа.

Вильфанд спрогнозировал «супержаркую» погоду в нескольких регионах России
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Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 16 августа стала самой холодной в Москве за последние 20 лет. Минимальная температура составила плюс 9,6 градуса, а в регионе были «сентябрьские» плюс 5,2–5,6 градуса.

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Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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