Москалькова заявила о продолжении работы по обмену пленными
Работа по возвращению российских военнопленных будет продолжена, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.
Так омбудсмен прокомментировала обмен пленными между Москвой и Киевом.
«Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении военнослужащих на Родину», — написала Москалькова.
Омбудсмен также поблагодарила президента Владимира Путина, офицеров Министерства обороны и спецслужб.
В рамках обмена Украина передала России 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области. Процедура проходила на территории Белоруссии, возвращенные солдаты продолжают находиться там. Обмен провели при посредничестве ОАЭ. По словам Москальковой, при обмене также работали с Международным комитетом Красного Креста.
Украина тоже получила взамен 115 человек, среди них бойцы ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы, отмечал президент страны Владимир Зеленский.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов