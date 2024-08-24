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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова заявила о продолжении работы по обмену пленными

Москалькова: работа по обмену пленными будет продолжена
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Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Работа по возвращению российских военнопленных будет продолжена, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова в телеграм-канале.

Так омбудсмен прокомментировала обмен пленными между Москвой и Киевом.

«Со своей стороны будем продолжать работу по участию в возвращении военнослужащих на Родину», — написала Москалькова.

Омбудсмен также поблагодарила президента Владимира Путина, офицеров Министерства обороны и спецслужб.

Украина передала России 115 срочников, взятых в плен в Курской области
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В рамках обмена Украина передала России 115 срочников. Большинство из них попали в плен в Курской области. Процедура проходила на территории Белоруссии, возвращенные солдаты продолжают находиться там. Обмен провели при посредничестве ОАЭ. По словам Москальковой, при обмене также работали с Международным комитетом Красного Креста.

Украина тоже получила взамен 115 человек, среди них бойцы ВСУ, нацгвардии, военно-морских сил и пограничной службы, отмечал президент страны Владимир Зеленский.

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Теги
Военная операция на Украине Татьяна Москалькова военнопленные
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