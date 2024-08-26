Богомаз сообщил о втором сбитом за ночь БПЛА над Брянской областью

Над Брянской областью второй раз за ночь сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате работы ПВО разрушений нет, никто не пострадал.

О том, что над регионом ПВО сбили украинский беспилотник Богомаз также сообщил 26 августа около 2:20 мск.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, 14 августа Богомаз сообщил о пяти сбитых над Брянской областью украинских дронах. 22 августа в шести приграничных районах региона провели учения на случай экстренной эвакуации.