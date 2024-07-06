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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об атаке дронов на поселок Белая Березка

Богомаз: украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

При атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома.

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Фото:Global Look Press

После начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

4 июля силы ПВО сбили два дрона над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области. За несколько дней до этого, 1 июля, над регионом перехватили 18 дронов.

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Александр Богомаз Брянская область дроны беспилотники ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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