Богомаз сообщил об атаке дронов на поселок Белая Березка
Богомаз: украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка в Брянской области
Украинские FPV-дроны атаковали поселок Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
При атаке никто не пострадал, повреждения получили два дома.
После начала военной операции на Украине российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
4 июля силы ПВО сбили два дрона над Клинцовским и Трубчевским районами Брянской области. За несколько дней до этого, 1 июля, над регионом перехватили 18 дронов.