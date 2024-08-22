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Военная операция на Украине ,  
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В шести районах Брянской области провели учения по эвакуации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Учения на случай экстренной эвакуации проведены в шести приграничных районах Брянской области, об этом глава региона Александр Богомаз доложил на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина. Трансляцию ведет РБК.

Богомаз также добавил, что в регионе готовы 12 пунктов временного размещения.

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Фото:Министерство обороны России

Накануне губернатор сообщил о попытке прорыва со стороны Вооруженных сил Украины: украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области.

Атаке помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне «нанесено огневое поражение», добавил губернатор. По его словам, российская сторона контролирует ситуацию.

В соседней Курской области около двух недель идут бои после прорыва украинской армии. В регионе, а также Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. В нескольких приграничных районах объявили обязательную эвакуацию. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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