В шести районах Брянской области провели учения по эвакуации

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Учения на случай экстренной эвакуации проведены в шести приграничных районах Брянской области, об этом глава региона Александр Богомаз доложил на совещании по ситуации в приграничных регионах с участием президента Владимира Путина. Трансляцию ведет РБК.

Богомаз также добавил, что в регионе готовы 12 пунктов временного размещения.

Накануне губернатор сообщил о попытке прорыва со стороны Вооруженных сил Украины: украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области.

Атаке помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне «нанесено огневое поражение», добавил губернатор. По его словам, российская сторона контролирует ситуацию.

В соседней Курской области около двух недель идут бои после прорыва украинской армии. В регионе, а также Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера. В нескольких приграничных районах объявили обязательную эвакуацию. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.