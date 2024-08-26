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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о смерти мобилизованного от эпилепсии в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве мобилизованный умер от эпилепсии в распределительном центре, сообщают «Страна» и «Киев INFO» со ссылкой на местные паблики.

Издания ссылаются на опубликованную в сети видеозапись, на которой видно, как мужчине пытаются сделать непрямой массаж сердца. По словам автора видео, инцидент произошел 18 августа.

«Киев INFO» отмечает, что официальных комментариев по поводу произошедшего не было.

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Фото:Juan Moreno / Reuters

В мае военнообязанный мужчина умер в территориальном центре комплектования (ТЦК) в Кривом Роге. Тогда в пресс-службе Днепропетровского областного ТЦК сообщили, что смерть произошла в результате эпилептического приступа. По факту смерти мобилизованного местная прокуратура начала уголовное производство.

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Киев распределительный центр эпилепсия смерть
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