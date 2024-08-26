 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что БПЛА был самолетного типа.

Вечером 25 августа Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике над Белгородской областью.

Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час
Политика
Губернатор Брянской области Александр Богомаз

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 21 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть и на территорию Брянской области.

20 августа Минобороны сообщило о создании в приграничных районах России группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова

Что известно о задержании Павла Дурова во Франции

Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами

Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз БПЛА ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Брянский губернатор сообщил о попытке прорыва с Украины
Политика
В Брянской области сбили еще восемь дронов
Политика
В шести районах Брянской области провели учения по эвакуации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУПолитика, 02:43
Алаудинов сообщил о доминировании России по всей линии соприкосновенияПолитика, 02:16
NYT рассказала об охоте Израиля и США на нового лидера ХАМАСПолитика, 01:58
Маск заявил, что Россия могла бы помочь вернуть экипаж StarlinerОбщество, 01:47
Последние перед задержанием кадры с Павлом ДуровымТехнологии и медиа, 01:06
США оставили на Ближнем Востоке две авианосные группыПолитика, 00:59
Дурову продлили срок содержания под стражей во Франции⁠Политика, 00:50
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
В Белгородской области пострадали два человека из-за атаки FPV-дроновПолитика, 00:27
Адаму Кадырову вручили высшую награду ЧечниПолитика, 00:21
Мошенники приспособили схему «Мамонт» для обмана желающих сдать квартируОбщество, 00:09
Власти расширят сведения о мигрантах в единой базеЭкономика, 00:08
В Сбере рассказали, на что копят 1,5 млн детей в детском банковском приложенииИнвестиции, 00:00
BRIEF удалил посты и сменил название после признания иноагентомТехнологии и медиа, 25 авг, 23:50
Движение через Босфор остановили из-за неисправности панамского танкераОбщество, 25 авг, 23:48