Над Брянской областью сбили беспилотник ВСУ

Богомаз сообщил о сбитом над Брянской областью беспилотнике ВСУ

Над территорией Брянской области ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что БПЛА был самолетного типа.

Вечером 25 августа Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике над Белгородской областью.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Ситуация в приграничье обострилась после того, как 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 21 августа Богомаз сообщил о попытке украинских диверсантов проникнуть и на территорию Брянской области.

20 августа Минобороны сообщило о создании в приграничных районах России группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».