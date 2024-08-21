Брянский губернатор сообщил о попытке прорыва с Украины
Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Попытке прорваться помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне «нанесено огневое поражение».
«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба», — добавил он.
Климовский район расположен на юго-западе области, он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Богомаз уже рассказывал о попытках украинских служащих попасть в этот район.
В соседней Курской области около двух недель идут бои после прорыва украинской армии. К 12 августа ВСУ заняли 28 населенных пунктов, эвакуировали более 120 тыс. человек. Минобороны регулярно отчитывается о срыве атак украинской армии.
В приграничных районах России созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
ЦИК решил отложить выборы в районах Курской области
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Росстат сообщил о росте смертей
ВТБ рассказал о схеме мошенников с арендой банковских карт
Мужчину арестовали за то, что он раскрыл измену своей жены
Аренда жилья в России стала дорожать быстрее на фоне дорогой ипотеки
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов