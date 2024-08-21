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Военная операция на Украине ,  
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Брянский губернатор сообщил о попытке прорыва с Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Пограничники и военные отразили атаку украинской ДРГ, российская сторона контролирует ситуацию, доложил губернатор Богомаз. Бой произошел неподалеку от границы с Белоруссией и Черниговской областью Украины
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Попытке прорваться помешали сотрудники погранслужбы ФСБ и подразделения Минобороны, украинской стороне «нанесено огневое поражение».

«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба», — добавил он.

Климовский район расположен на юго-западе области, он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии. Богомаз уже рассказывал о попытках украинских служащих попасть в этот район.

В соседней Курской области около двух недель идут бои после прорыва украинской армии. К 12 августа ВСУ заняли 28 населенных пунктов, эвакуировали более 120 тыс. человек. Минобороны регулярно отчитывается о срыве атак украинской армии.

В приграничных районах России созданы группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск».

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Александр Богомаз Брянская область ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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