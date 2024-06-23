Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, в течение часа силы ПВО уничтожили 12 дронов.
«Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал он в телеграм-канале.
Богомаз уточнил, что два беспилотника были сбиты над Трубчевским районом, восемь — над Брасовским и еще два — над Почепским. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, сообщил он.
Поздно вечером губернатор сообщил об уничтожении трех дронов над Трубчевским районом с разницей около часа. Накануне еще три беспилотника, по словам Богомаза, были сбиты над Стародубским муниципальным округом. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.
Упал — поднялся.
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