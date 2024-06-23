Богомаз сообщил об уничтожении 12 дронов над Брянской областью за час

Два беспилотника были сбиты над Трубчевским районом, восемь — над Брасовским и еще два — над Почепским, уточнил губернатор. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников, в течение часа силы ПВО уничтожили 12 дронов.

«Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал он в телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что два беспилотника были сбиты над Трубчевским районом, восемь — над Брасовским и еще два — над Почепским. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, сообщил он.

Поздно вечером губернатор сообщил об уничтожении трех дронов над Трубчевским районом с разницей около часа. Накануне еще три беспилотника, по словам Богомаза, были сбиты над Стародубским муниципальным округом. Во всех случаях пострадавших и разрушений не было.