Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.
БПЛА был самолетного типа, его уничтожили примерно в 21:20 (мск), уточнили в ведомстве.
После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.
Так, в ночь на 25 августа ВСУ ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате погибли пять человек. Глава региона Вячеслав Гладков назвал произошедшее жестоким ударом. Позже в Минздраве рассказали о 13 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.
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