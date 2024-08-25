Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА был самолетного типа, его уничтожили примерно в 21:20 (мск), уточнили в ведомстве.

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, в ночь на 25 августа ВСУ ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате погибли пять человек. Глава региона Вячеслав Гладков назвал произошедшее жестоким ударом. Позже в Минздраве рассказали о 13 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.