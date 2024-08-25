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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА был самолетного типа, его уничтожили примерно в 21:20 (мск), уточнили в ведомстве.

Дроны ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Политика
Фото:Яндекс.Карты

После начала специальной военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины.

Так, в ночь на 25 августа ВСУ ударили по поселку Ракитное в Белгородской области. В результате погибли пять человек. Глава региона Вячеслав Гладков назвал произошедшее жестоким ударом. Позже в Минздраве рассказали о 13 пострадавших, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии.

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Теги
Белгородская область Минобороны ВСУ БПЛА
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