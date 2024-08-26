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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области пострадали два человека из-за атаки FPV-дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Два мирных жителя пострадали в результате удара украинских беспилотников на легковой автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, машина ехала по автодороге Красная Яруга — Вязовое, когда ее атаковали два FPV-дрона. В результате пострадали мужчина и 17-летняя девушка, они получили минно-взрывные травмы, сотрясение мозга и осколочные ранения. Автомобиль полностью сгорел.

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали в Краснояружской центральной районной больнице.

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«Для прохождения дальнейшего лечения бригады СМП доставляют девушку в детскую областную клиническую больницу, мужчину — в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — рассказал Гладков.

После начала военной операции Белгородская область и ряд других российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Так, вечером 25 августа Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике. Накануне ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное в регионе, погибли пять человек.

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Теги
Персоны
Белгородская область легковой автомобиль дроны ВСУ пострадавшие
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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