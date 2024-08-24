Гладков сообщил о раненом при атаке дрона на белгородский поселок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника поселок Малиновка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале. Кроме того, из-за сброса взрывного устройства с дрона в частном доме выбило окна.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Так, 22 августа житель Шебекино получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Мужчину доставили в больницу. Кроме того, в городе были повреждены семь домов, в одном загорелась кровля.