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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о раненом при атаке дрона на белгородский поселок

Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника поселок Малиновка Белгородского района, пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением левого межреберья и слепым осколочным ранением бедра бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу», — написал он в телеграм-канале. Кроме того, из-за сброса взрывного устройства с дрона в частном доме выбило окна.

Жительница Шебекино получила ранение при обстреле ВСУ
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Так, 22 августа житель Шебекино получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Мужчину доставили в больницу. Кроме того, в городе были повреждены семь домов, в одном загорелась кровля.

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Вячеслав Гладков Белгородская область пострадавший
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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