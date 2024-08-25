Пять человек погибли в белгородском поселке Ракитное при ударе ВСУ
Украинские военные ударили по поселку Ракитное, пятеро мирных жителей погибли, еще девять взрослых и трое детей ранены, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он назвал произошедшее жестоким ударом.
«12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно. Ещё два ребенка с различными осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в детскую областную клиническую больницу», — написал Гладков.
Ракитное расположено на западе Белгородской области. В 2021 году там жили около 11,4 тыс. человек.
Четверо раненых в тяжелом состоянии: женщина получила осколочное ранение брюшной полости, три мужчины — минно-взрывными травмами и различные осколочные ранения. Повреждены десять частных домов, два коммерческих объекта и четыре легковых машины.
«Повреждён газопровод — временно без газа остаются посёлок Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское. Также есть локальные повреждения на линии электропередачи», — добавил Гладков.
Этой ночью Гладков объявлял о ракетной опасности, она длилась 18 минут.
К середине июля количество погибших жителей Белгородской области за время военной операции превысило 200, ранения получили более 1,1 тыс. человек. Около 2,5 тыс. жителей региона вынуждены проживать в пунктах временного размещения из-за обстрелов.
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